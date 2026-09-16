3 किलो थाई गांजा बरामद: काठमांडू में गोरखपुर के दो युवक गिरफ्तार, म्यांमार की महिला से होटल में मिली खेप

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विज्ञापन नेपाल की राजधानी काठमांडू में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, कोटेश्वर की टीम ने म्यांमार की एक महिला समेत तीन लोगों को तीन किलोग्राम थाई गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी दो युवक भी शामिल हैं।

जांच एजेंसियों को आशंका है कि बरामद गांजे की खेप नेपाल के रास्ते भारत भेजी जानी थी। मामले में नेपाल में सक्रिय तस्करी के नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार म्यांमार की नागरिक जिन जिन फाओ कैथे पैसिफिक एयरवेज से वियतनाम और हांगकांग होते हुए नेपाल पहुंची थी।

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हवाई मार्ग से नेपाल आने वाले यात्रियों की प्रोफाइलिंग के दौरान उसकी यात्रा संबंधी जानकारी संदिग्ध लगी। इसके बाद ब्यूरो की टीम ने उसकी निगरानी शुरू कर दी।

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13 सितंबर को टीम ने काठमांडू महानगरपालिका-16 के सोहराखुट्टे स्थित एक होटल में फाओ को खोज निकाला। सामान की तलाशी में तीन किलोग्राम थाई गांजा बरामद हुआ। अधिकारियों ने बरामदगी की जानकारी गोपनीय रखते हुए जांच आगे बढ़ाई और उस व्यक्ति का इंतजार किया, जो गांजा लेने के लिए आने वाला था।

कुछ समय बाद गांजा लेने पहुंचे गोरखपुर निवासी 30 वर्षीय बरकतुल्लाह और 25 वर्षीय यूसुफ खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से तीन पासपोर्ट, तीन मोबाइल फोन और तीन किलोग्राम गांजा बरामद किया गया।

पैसे और नेपाल घूमने का दिया लालच

मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक एवं प्रवक्ता दुर्गाराज रेगमी के अनुसार म्यांमार की महिला पेशे से बढ़ई है और सिंगापुर में रहकर काम करती है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उसे कुछ पैसे देने और नेपाल घूमने का अवसर उपलब्ध कराने का लालच देकर सामान लेकर नेपाल आने के लिए तैयार किया गया था।

जांच के अनुसार वियतनाम पहुंचने के बाद एक अन्य म्यांमार नागरिक ने फाओ को गांजा से भरा सूटकेस दिया था। वह उसी सूटकेस को लेकर हांगकांग के रास्ते नेपाल पहुंची। एयरपोर्ट पर सामान की जांच और एक्स-रे मशीन से गुजरने के बावजूद गांजे का पता नहीं चल सका। हालांकि यात्रा विवरण संदिग्ध मिलने पर ब्यूरो ने एयरपोर्ट से ही उसकी निगरानी शुरू कर दी थी।



अधिकारियों के अनुसार बरामद गांजा भारत पहुंचने के बाद करीब 1.20 करोड़ रुपये में बेचे जाने की संभावना थी। इसी वजह से जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि नेपाल में खेप लेने वाले भारतीयों का संपर्क किन लोगों से था और इसे आगे किस रास्ते से भारत पहुंचाया जाना था।

17 जुलाई को भी पकड़े गए थे तीन भारतीय

ब्यूरो के अनुसार 17 जुलाई 2026 को भी थाईलैंड से कैथे पैसिफिक एयरवेज के जरिए हांगकांग होते हुए त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे तीन भारतीय नागरिकों को 11 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनमें पंजाब निवासी 30 वर्षीय सोनी, 23 वर्षीय जगरूप सिंह और हरियाणा निवासी 22 वर्षीय साहिल शामिल थे।

अधिकारियों के अनुसार हाल के मामलों में सामने आया है कि थाई गांजा लेकर नेपाल पहुंचने वाले लोगों के बजाय कई बार भारतीय नागरिक ही खेप लेने नेपाल पहुंच रहे हैं। इससे नेपाल को पारगमन मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर गांजा भारत भेजे जाने की आशंका जताई जा रही है।