Siddharthnagar News: दिव्यांग और बुजुर्गों से संवाद कर पुलिस ने जानीं समस्याएं

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इस दाैरान शासन की जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूक किया। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के सोहना गांव में थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र के नेतृत्व में गोष्ठी हुई। इसमें बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है और परिवार में किसी तरह की समस्या नहीं है।वहीं, मोहाना थाना क्षेत्र के मोहाना बाजार में थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से संवाद किया।दोनों स्थानों पर ग्रामीणों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने तथा किसी समस्या या आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस के जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की।