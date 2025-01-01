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Siddharthnagar News: दिव्यांग और बुजुर्गों से संवाद कर पुलिस ने जानीं समस्याएं

Wed, 16 Sep 2026 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 16 Sep 2026 12:19 AM IST
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Siddharthnagar News: Police learn about issues faced by the differently-abled and the elderly through interaction
भड़रिया गांव में कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत ग्रामीणों को जानकारी देते पुलिस
सिद्धार्थनगर। कम्युनिटी पुलिसिंग अभियान के तहत त्रिलोकपुर और मोहाना थाना क्षेत्र में पुलिस टीम ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली।
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इस दाैरान शासन की जनकल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूक किया। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के सोहना गांव में थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र के नेतृत्व में गोष्ठी हुई। इसमें बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नियमित रूप से मिल रहा है और परिवार में किसी तरह की समस्या नहीं है।
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वहीं, मोहाना थाना क्षेत्र के मोहाना बाजार में थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से संवाद किया।
दोनों स्थानों पर ग्रामीणों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने तथा किसी समस्या या आपात स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। ग्रामीणों ने पुलिस के जनसंपर्क और जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की।
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