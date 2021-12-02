Siddharthnagar News: सीमा पर पकड़ी जा रही नशे की खेप, नेटवर्क सक्रिय

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इसमें 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 15 किलो से अधिक मादक पदार्थों की बरामदगी भी हुई। बरामदगी में चरस, अफीम, गांजा और हेरोइन जैसे मादक पदार्थ शामिल हैं। विज्ञापन

नेपाल पुलिस के अनुसार मध्य जुलाई से सात सितंबर के बीच कार्रवाई की गई। इस दौरान 13 पुरुष और छह महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 5.225 किलो चरस, 10.364 किलो अफीम, 130 ग्राम गांजा और 3.150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इसमें 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई और 15 किलो से अधिक मादक पदार्थों की बरामदगी भी हुई। बरामदगी में चरस, अफीम, गांजा और हेरोइन जैसे मादक पदार्थ शामिल हैं।नेपाल पुलिस के अनुसार मध्य जुलाई से सात सितंबर के बीच कार्रवाई की गई। इस दौरान 13 पुरुष और छह महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 5.225 किलो चरस, 10.364 किलो अफीम, 130 ग्राम गांजा और 3.150 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।

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बढ़नी। भारत-नेपाल सीमा पर नशे के अवैध कारोबार की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले में करीब डेढ़ माह में 11 मामले सामने आए। इससे सीमा पार सक्रिय नशे के नेटवर्क से इन्कार नहीं किया जा सकता है।