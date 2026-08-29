Shravasti News: श्रावस्ती में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 29 Aug 2026 11:17 PM IST
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1- विशेष वर्षावास पूजा
सुबह 08:00 बजे। कटरा के गंधकुटी परिसर में भिक्षु भंवरानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा।
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2- सामूहिक हवन पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
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3- साइकिल रैली
सुबह 08:00 बजे। श्यामा प्रसाद चौधरी पीजी कॉलेज से 10 किमी लंबी साइकिल रैली निकाली जाएगी। यह जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी ब्रजेश कुमार सोनी ने दी।
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सुबह 08:00 बजे। कटरा के गंधकुटी परिसर में भिक्षु भंवरानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा।
2- सामूहिक हवन पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
3- साइकिल रैली
सुबह 08:00 बजे। श्यामा प्रसाद चौधरी पीजी कॉलेज से 10 किमी लंबी साइकिल रैली निकाली जाएगी। यह जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी ब्रजेश कुमार सोनी ने दी।