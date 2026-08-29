Shravasti News: श्रावस्ती में आज

विज्ञापन



सुबह 08:00 बजे। कटरा के गंधकुटी परिसर में भिक्षु भंवरानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा।

-- -- -- -- -- --



2- सामूहिक हवन पूजन

सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।

-- -- -- -- -- --



3- साइकिल रैली

सुबह 08:00 बजे। श्यामा प्रसाद चौधरी पीजी कॉलेज से 10 किमी लंबी साइकिल रैली निकाली जाएगी। यह जानकारी जिला क्रीड़ा अधिकारी ब्रजेश कुमार सोनी ने दी।



1- विशेष वर्षावास पूजा