Shravasti News: हादसों को दावत दे रहीं हैं सड़कें, जिम्मेदार बेखबर

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भिनगा-राप्ती बैराज मार्ग पर सिर्फ गड्ढे ही गड्ढेभिनगा से परसा डेहरिया होते हुए राप्ती बैराज जाने वाला करीब 25 किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं और कई स्थानों पर निर्माण में इस्तेमाल पत्थर के रोड़े तक गायब हो चुके हैं। इस मार्ग से करीब 35 गांवों के लोग जिला मुख्यालय भिनगा के अलावा जमुनहा और मल्हीपुर तहसील व ब्लॉक मुख्यालय आते-जाते हैं। राजकुमार ओझा, विक्रम सिंह और इरफान ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।आठ माह पहले बनी सड़क में जगह-जगह गड्ढेसिरसिया क्षेत्र के सीरिनिया मोड़ से भचकाही गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने करीब आठ माह पूर्व कराया था। ग्रामीणों के मुताबिक निर्माण के कुछ दिन बाद ही सड़क उखड़ने लगी थी। अब मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। राजकुमार यादव, प्रताप नारायण, ईश्वरदीन चौधरी, बृजनाथ, भागीराम, हरीराम और दयाराम ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। यह मार्ग भचकाही समेत थारू जनजाति बाहुल्य गांवों को तहसील, जिला व ब्लॉक मुख्यालय, अस्पताल और थाने से जोड़ता है।ब्लॉक कार्यालय के सामने ही जर्जर सड़कजमुनहा क्षेत्र में मल्हीपुर-कथरा माफी मार्ग भी लंबे समय से बदहाल है। हालत यह है कि जमुनहा ब्लॉक कार्यालय के सामने ही सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हैं। संतोष सोनी, सतीश पाठक और प्रमोद गुप्ता ने बताया कि लक्ष्मनपुर गंगापुर, रामपुर, कथरा माफी, घाटेपुरवा समेत कई गांवों के लोग इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। जर्जर सड़क के कारण कई बार लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं।