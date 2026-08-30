Shravasti News: जहरीले जंतु के काटने से किसान गंभीर

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इकौना। इकौना क्षेत्र के ग्राम मैनिहवा निवासी विजय कुमार (45) रविवार को घर से खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें किसी विषैले जंतु ने काट लिया। इससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने उन्हें निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना पहुंचाया। यहां पर उनका इलाज चल रहा है।