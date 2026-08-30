Shravasti News: श्रावस्ती में आज

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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।



फुटबाॅल प्रतियोगिता

सुबह 08:30 बजे। स्पोर्ट्स स्टेडियम भिनगा में जूनियर बालक वर्ग की फुटबाॅल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला क्रीड़ाधिकारी ब्रजेश कुमार सोनी ने दी।



सामूहिक हवन-पूजन



सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।

विशेष वर्षावास पूजा