Shravasti News: मां गायत्री की उपासना से मिलता है वेद ज्ञान
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sun, 30 Aug 2026 11:31 PM IST
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श्रावस्ती। भिनगा के खलवा बाजार स्थित गायत्री शक्ति पीठ में रविवार को सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने कहा कि इससे जहां एक ओर सामाजिक भागीदारी बढ़ती है। वहीं, दूसरी ओर माता गायत्री की उपासना से हमे सहज ही वेद ज्ञान का भी लाभ प्राप्त होता है। वेद माता गायत्री अपने सरल स्वभाव के कारण भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होने वाली हैं। उनकी नियमित उपसना करने से हमें वेदों के तत्व ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। इस मौके पर संदीप कुमार, राजेश वर्मा, संजीव सोनी, विनायक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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