Shravasti News: सेवा संकल्प अभियान में होंगे 13 कार्यक्रम

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उन्होंने बताया कि एक माह के अभियान में 13 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें आशीर्वाद का दीया, 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, वडनगर-से-वाराणसी यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, रंगोली राष्ट्र, घर-घर से राष्ट्र तक राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज और जनसेवा महाकुंभ शामिल हैं। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉ. मिश्रीलाल वर्मा, विधायक रामफेरन पांडेय समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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श्रावस्ती। भाजपा जिला कार्यालय में रविवार को कार्यशाला आयोजित हुई। अवध क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष नितिन मित्तल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा काल की जनकल्याणकारी उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा।