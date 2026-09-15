Shravasti News: श्रावस्ती में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 15 Sep 2026 10:53 PM IST
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विशेष वर्षावास पूजा
सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।
सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
कथावाचन
शाम 5:00 बजे। महावीर बाबा थान कटरा में गणेश महोत्सव के दौरान कथावाचन किया जाएगा। यह जानकारी कथावाचक ओम प्रकाश मिश्रा ने दी।
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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।
सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
कथावाचन
शाम 5:00 बजे। महावीर बाबा थान कटरा में गणेश महोत्सव के दौरान कथावाचन किया जाएगा। यह जानकारी कथावाचक ओम प्रकाश मिश्रा ने दी।