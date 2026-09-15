Shravasti News: गणपति बप्पा मोरया से गूंजा गली-मोहल्ला

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श्रावस्ती/कटरा। सोमवार रात पूजन पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान गणेश विराजे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजन किया और बप्पा के आंखों की पट्टी उतारी। इसके बाद आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। कटरा के महावीर बाबा थान में गणेश महोत्सव की शुरुआत पवन कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। कथावाचक ओम प्रकाश ने पूजन करवाया। चरक अस्पताल इकौना के चिकित्सक एसके गुप्ता ने भगवान गणेश के आंखों की पट्टी उतारी और आरती की। इस दौरान मिथिलेश कुमार चौधरी, राम कुमार मिश्र, रामबरन मौर्य, पप्पू वर्मा, पुत्तीलाल साहू आदि उपस्थित रहे।