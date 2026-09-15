Shravasti News: मारपीट के दोषी को 1000 रुपये जुर्माने की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 15 Sep 2026 10:56 PM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। सिरसिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरसिया निवासी कलाम खां को मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कलाम खां के खिलाफ वर्ष 2017 में सिरसिया पुलिस ने मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मंगलवार को पुलिस ने उसे न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।
विज्ञापन