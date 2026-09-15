Shravasti News: कूड़ा केंद्र बदहाल, स्वच्छता बेपटरी

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गेट क्षतिग्रस्त, ताश खेलते मिले युवाविकास क्षेत्र गिलौला की ग्राम पंचायत तुरहनी बलराम में बना कूड़ा पृथक्करण केंद्र बदहाल मिला। केंद्र का गेट क्षतिग्रस्त था, जबकि फर्श और टिन शेड भी टूटे मिले। केंद्र में कूड़ा नहीं था। पड़ताल के दौरान कुछ बच्चे अंदर ताश खेलते मिले। ग्रामीण ओमप्रकाश और राजेश ने बताया कि सफाईकर्मी गांव में आते हैं, लेकिन सफाई के बाद निकलने वाला कूड़ा केंद्र तक नहीं पहुंचाया जाता। इसे गांव में इधर-उधर और सरयू नहर के किनारे फेंक दिया जाता है।झाड़ियों में बीच गायब मिला गेटगिलौला विकास क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामपुर कोडरी में कूड़ा पृथक्करण केंद्र गांव के पश्चिम ओमकार की झोपड़ी और भूसा घर के बीच बना है। केंद्र निष्क्रिय मिला और उसका गेट गायब था। आसपास झाड़ियां उगी थीं तथा कंटीले तार लगे थे। ग्रामीण ओमकार ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने उनकी जमीन पर जबरन केंद्र बनवाया। निर्माण के बाद से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।टिन शेड, फर्श व चैंबर मिले क्षतिग्रस्तग्राम पंचायत हुसैनपुर खुरुहुरी के मजरा खुरुहुरी के बाहर पूरब दिशा में बना केंद्र भी बदहाल मिला। चारों ओर झाड़ियां थीं। टिन शेड, फर्श और कूड़ा रखने के चैंबर क्षतिग्रस्त मिले। ग्रामीण लालजी और ओमकार ने बताया कि केंद्र बनाया गया, लेकिन कभी उपयोग नहीं हुआ। उनका कहना है कि हर वर्ष क्षति के बाद केवल मरम्मत करा दी जाती है। ग्रामीणों ने केंद्रों को सक्रिय कर नियमित कूड़ा संग्रहण और निस्तारण व्यवस्था लागू करने की मांग की।- कूड़ा निस्तारण केंद्रों के बंद होने या जर्जर होने की जानकारी नहीं है। टीम भेजकर जांच करवाई जाएगी। अगर लापरवाही मिलती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।वीरेन्द्र प्रताप सिंह, बीडीओ गिलौला