Shravasti News: एनओसी ने रोकी बनीनाथ मंदिर के कायाकल्प की राह

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मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और यहां रहकर भगवान शिव की पूजा की थी। इसी धार्मिक मान्यता के चलते मंदिर का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जीर्णोद्धार होने से मंदिर में सुविधाएं बढ़ेंगी और क्षेत्र में पर्यटन व रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं, एनओसी न मिलने से स्थानीय श्रद्धालुओं में नाराजगी है। मंदिर पुजारी भोला बिहारी ने भी जीर्णोद्धार जल्द शुरू कराने की मांग की है।श्रद्धालुओं सहित भाजपा पदाधिकारियों में नाराजगीमंदिर का जीर्णोद्धार कार्य रुकने से श्रद्धालुओं के साथ-साथ भाजपा पदाधिकारियों में भी नाराजगी है। मंदिर पुजारी भोला बिहारी ने बताया कि मंदिर में जलाभिषेक के लिए भीड़ लगती है। ऐसे में अगर जीर्णोद्धार हो जाता तो श्रद्धालुओं की सुविधा में बढ़ोतरी होती और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती। इससे रोजगार सृजन भी होता। जोगियाकला निवासी श्रद्धालु मुनीजर शुक्ला ने बताया कि पुरातत्व विभाग की कार्यशैली धर्म विरोधी है। जीर्णोद्धार कार्य से मंदिर के साथ-साथ क्षेत्र का विकास होता। भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रावस्ती मनोज कुमार दुबे ने बताया कि विधायक के अथक प्रयास से रुपये जारी हुए थे, लेकिन पुरातत्व विभाग ने कार्य नहीं होने दिया, जो आस्था के लिए ठीक नहीं है।