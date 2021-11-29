Shravasti News: विवाहिता की पिटाई, छह पर प्राथमिकी दर्ज

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तुलसीपुर। बहराइच जिले के मोतीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत गायघाट के मजरा मैगल गांव निवासी गुडि़या की शादी छह वर्ष पूर्व मल्हीपुर क्षेत्र के संगमपुरवा निवासी अलखराम के साथ हुई थी। गुडि़या का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुरालीजन एक लाख की नकदी व बाइक की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर सात जुलाई को उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़िता ने एसपी से शिकायती की थी। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पति अलखराम, ससुर राजराम, जेठ तिलकराम, देवर ननके, ननद व सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।