Shravasti News: एफआईआर के आश्वासन पर किया शव का अंतिम संस्कार

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परिजनों के मुताबिक, पुष्पा शुक्रवार सुबह दवा लेने की बात कहकर इकौना गई थीं। दवा लेने के बाद वह वीरपुर में पान की दुकान चलाने वाले अपने पति पवन शुक्ला के पास पहुंचीं। पति ने उन्हें ई रिक्शा से घर भेज दिया, लेकिन वह घर नहीं पहुंचीं। शाम को उनका शव दसियापुर से पहले लपोखी गांव के पास नहर किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी।शनिवार को शव घर पहुंचने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए अंतिम संस्कार से मना कर दिया। सीओ के समझाने और कार्रवाई के आश्वासन पर अंतिम संस्कार कराया गया।सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रकरण की जांच जारी है। परिजन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। उन्हें समझाकर अंतिम संस्कार करा दिया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।सीओ