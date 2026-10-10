Shravasti News: बालिका दिवस पर छात्राओं को किया जागरूक

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श्रावस्ती। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर शनिवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विज्ञान फाउंडेशन की कवच 2.0 परियोजना के तहत जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि बीएसए आकांक्षा रावत ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, सशक्तीकरण, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान छात्राओं ने नाटक, पेंटिंग, भाषण और रोल-प्ले प्रस्तुत किए। छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम की जानकारी भी दी गई। बीएसए ने प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।