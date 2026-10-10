Shravasti News: महिला हितैषी योजनाओं की दी जानकारी

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श्रावस्ती। शनिवार को मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल आयोजित की। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि महिलाओं को कन्या सुमंगला योजना, वृद्धावस्था पेंशन व राशन कार्ड सहित महिला हितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, वेबसाइट और संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने की अपील की गई। महिलाओं को ओटीपी, बैंकिंग विवरण साझा न करने, मजबूत पासवर्ड रखने व साइबर ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया गया।