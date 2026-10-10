Shravasti News: सांप के काटने से बालक की मौत

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इकौना। थाना क्षेत्र के सेमगढ़ा ग्राम पंचायत के मजरा पूर्वी केवटनपुरवा में शुक्रवार शाम विषैले सांप के काटने से सात वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। गांव निवासी मोनू (07) शुक्रवार शाम खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था। इसी दौरान विषैले सांप ने उसे काट लिया। हालत गंभीर होने पर परिजन उसे बहराइच के पयागपुर निवासी स्नेक मास्टर के पास इलाज के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में बालक की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।