Shravasti News: श्रीरामलीला महोत्सव समिति की कार्यकारिणी गठित
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 28 Aug 2026 12:02 AM IST
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श्रावस्ती। जगदा कसौंधन धर्मशाला में बुधवार को श्रीरामलीला महोत्सव समिति की बैठक हुई। इसमें कार्यकारिणी का गठन किया गया। संरक्षक मंडल में रुद्र मणि कांत सिंह, अलक्षेन्द्र कांत सिंह, मारिद्धन मणि कांत सिंह, योगेश प्रताप सिंह, राजेश रस्तोगी, शिव पूजन सिंह, डॉ. विश्वनाथ मिश्रा, हरिमोहन गुप्ता व अन्य को शामिल किया गया। रामरूप गुप्ता अध्यक्ष, मणिप्रताप सिंह व वेद प्रकाश गुप्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। दिनेश कुमार सोनी महामंत्री और हेमंत कुमार श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष बनाए गए। प्रमोद गुप्ता, मोनू जायसवाल, वीरेंद्र कुमार मिश्रा व शुभम गुप्ता उपाध्यक्ष व रमेश गुप्ता, सत्य प्रकाश गुप्ता, अवधेश द्विवेदी व संजय मंत्री मनोनीत हुए। मदन मोहन सिंह, आलोक मिश्रा, मुकेश गुप्ता, शिवनंदन मोदनवाल व अरविंद तिवारी मीडिया प्रभारी बने।
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