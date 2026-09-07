Shravasti News: वेयर हाउस का डीएम ने किया निरीक्षण

विज्ञापन

श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ईवीएम व वीवीपैट वेयर हाउस का डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयर हाउस का सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने वेयर हाउस में रखे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट की स्थिति को देखा। साथ ही सीसीटीवी के तहत की जा रही निगरानी को भी परखा। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया कि कि सीसीटीवी कवरेज व डीवीआर को नियमित संचालित रखकर हर पल की निगरानी करें। इस मौके पर अपर जिला मजिस्ट्रेट ललित कुमार, भाजपा के जिलामंत्री राकेश मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।