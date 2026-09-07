Shravasti News: रेडक्राॅस ने लगाया फिजियोथेरेपी शिविर

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रेडक्राॅस सचिव अरुण कुमार मिश्रा ने फिजियोथेरेपी को एक महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति बताया। यह व्यायाम, हाथों के उपचार और इलेक्ट्रोथेरेपी से दर्द कम करती है। इससे शरीर की गति बढ़ती है और जोड़ों की कार्यक्षमता सुधरती है। जिले में फिजियोथेरेपी सेवा इंडियन रेडक्राॅस सोसाइटी ने शुरू की है। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित केंद्र संचालित है। यहां फिजियोथेरेपिस्ट कपिल शुक्ला की देखरेख में उपचार होता है।डीडीआरसी संचालक अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि 2023 में केंद्र को आम लोगों के लिए उच्चीकृत किया गया। तब से हर महीने 250 से 280 मरीज इसका लाभ उठा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1974 मरीज ठीक हुए। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 2724 और वित्तीय वर्ष 2026-2027 में अगस्त तक 2242 मरीज ठीक हुए। रेडक्राॅस पुराने उपकरणों को बदलकर सेंटर की गुणवत्ता बनाए रखती है।