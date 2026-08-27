Shravasti News: खेल दिवस पर आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं

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श्रावस्ती। खेल विभाग की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 से 31 अगस्त तक तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रीड़ाधिकारी बृजेश कुमार सोनी ने बताया कि 29 अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम भिनगा में 14 वर्षीय बालक हॉकी व एथलेटिक्स जूनियर बालक-बालिका वर्ग प्रतियोगिता होगी। 30 अगस्त को श्यामता प्रसाद चौधरी महिला पीजी कॉलेज, कटरा में संडे ऑन साइकिल प्रतियोगिता आयोजित होगी। 31 अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालक वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता होगी।