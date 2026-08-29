Shravasti News: भूमि पर कब्जा करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 29 Aug 2026 11:18 PM IST
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श्रावस्ती। इकौना के लालपुर खदरा निवासी राम समुझ ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने गांव के कुछ लोगों पर अपनी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। राम समुझ ने बताया कि उनकी जमीन गाटा संख्या 927 पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विपक्षी उनकी जमीन पर कूड़ा डाल रहे हैं और नल का पानी निकाल रहे हैं। विरोध करने पर मवेशियों से खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। राम समुझ ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी उनके साथ आए दिन गाली-गलौज करते हैं। पीड़ित का कहना है कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत से विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने पहले जनता दर्शन और थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी से जांच और कार्रवाई की मांग की है।
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