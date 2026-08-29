Shravasti News: युवक ने सरयू नहर में लगाई छलांग
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 29 Aug 2026 11:19 PM IST
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तुलसीपुर। भिनगा के नई बाजार निवासी धर्मराज (30) शुक्रवार को अपने ससुराल मल्हीपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर कोठी गए थे। जहां से शनिवार दोपहर पत्नी गीता, साले अरविंद कुमार व साढ़ू आजाद के साथ वापस घर लौट रहे थे। राहगीरों ने बताया कि इस दौरान तीनों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद अचानक धर्मराज ने ककरदरी जंगल के पास राप्ती योजक नहर में छलांग लगा दी। पानी का बहाव तेज होने से कुछ ही मिनट में धर्मराज नहर के पानी में गायब हो गया। परिजनों की सूचना पर मल्हीपुर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उनकी तलाश शुरू की। थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। युवक के तलाश में एसडीआरएफ से भी मदद ली जाएगी। युवक ने नहर में छलांग क्यों लगाया है, इसका पता लगाया जा रहा है।
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