Shravasti News: जुड़े खिलाड़ी, मैदान पर गूंजी खेल भावना

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इस दौरान आयोजित बालक वर्ग की दो सौ मीटर दौड़ प्रतियोगिता में अरुण कुमार ने पहला, वैभव ने दूसरा और गुलशन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग की खो-खो प्रतियोगिता में प्राची शुक्ला की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। प्रांजलि शर्मा की टीम दूसरे स्थान पर रही। बालिका वर्ग की 100 मीटर दौड़ में प्राची ने पहला, सतवी ने दूसरा और खुशी शुक्ला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान शिक्षक मनोज कुमार तिवारी, प्रदीप कुमार शुक्ला, राम कुमार द्विवेदी, बीरेंद्र प्रताप द्विवेदी, नीरज द्विवेदी आदि मौजूद रहे।अलक्षेेंद्र इंटर कॉलेज की टीम ने जीता हॉकी का मुकाबलाश्रावस्ती। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शनिवार को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने हॉकी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के साथ स्वयं हॉकी स्टिक से खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील तिवारी रहे। इस अवसर पर अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज भिनगा और स्पोर्ट्स स्टेडियम की टीम के बीच हॉकी मुकाबला हुआ। इसमें अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टेडियम की टीम को पराजित किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास होता है। हॉकी खिलाड़ी को स्वस्थ, मजबूत, फुर्तीला और एकाग्रचित्त होना चाहिए।उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद को उनके अद्भुत खेल नियंत्रण के कारण हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने ओलंपिक में भारत को लगातार तीन स्वर्ण पदक दिलाए थे। क्रीड़ा अधिकारी बृजेश कुमार सोनी ने बताया कि तीन दिवसीय खेल आयोजन में हॉकी, साइकिल, फुटबॉल और एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं होंगी। इसका उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना है। आयोजन खेलेगा भारत-जीतेगा भारत की तर्ज पर किया जा रहा है। इस दौरान प्राचार्य ज्योति प्रकाश पांडेय, हॉकी कोच मुनव्वर हुसैन आदि मौजूद रहे।