Shravasti News: चुनाव प्रणाली को कमजोर करने का लगाया आरोप
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:57 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:57 AM IST
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श्रावस्ती। सपा जिलाध्यक्ष सर्वजीत यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को सपा कार्यालय में लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ विषय पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सर्वजीत यादव ने कहा कि देश और प्रदेश की वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मतदाता सूची से नाम कटने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। साथ ही पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाए। विधायक इंद्राणी वर्मा ने कहा कि कहा कि सभी सपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सजग रहें और हर पात्र नागरिक का वोट सुरक्षित करने के लिए अभियान चलाएं।
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