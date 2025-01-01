Shravasti News: विद्यार्थियों ने निकाली प्रभात फेरी

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श्रावस्ती। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को विधिक जागरूकता, जनसामान्य में शांति, अहिंसा व सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रभातफेरी निकाली गई। सचिव अनुप्रिया के नेतृत्व में निकाली गई प्रभातफेरी में जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया ने हरी झंडी दिखाकर प्रभातफेरी को कोतवाली भिनगा से रवाना किया गया, जो ईदगाह तिराहा, भिनगा तक निकाली गई।