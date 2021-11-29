Shravasti News: महिला सिपाही ने फूड इंस्पेक्टर पर लगाया धमकाने का आरोप
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:13 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:13 AM IST
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श्रावस्ती। आबकारी विभाग की महिला सिपाही ने जिले में तैनात फूड इंस्पेक्टर पर धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और बाद में शादी से मुकरने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अब पीड़िता का कहना है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है और वह उसे धमका रहा है। महिला सिपाही ने मुख्यमंत्री और एसपी से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है।
देवरिया निवासी महिला सिपाही के मुताबिक, आरोपी एक जनवरी को उसके घर आया और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर शादी का भरोसा देकर मनमानी की।पीड़िता मार्च में गर्भवती हो गई। आरोप है कि आरोपी ने दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।
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बाद में 29 अप्रैल को देवरिया में दोनों की इंगेजमेंट हुई और सात दिसंबर 2026 को शादी की तारीख तय हुई। पीड़िता का आरोप है कि शादी की तारीख तय होने के बाद आरोपी ने विवाह से इन्कार कर दिया।
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अब पीड़िता का कहना है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है और वह उसे धमका रहा है। महिला सिपाही ने मुख्यमंत्री और एसपी से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है।
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देवरिया निवासी महिला सिपाही के मुताबिक, आरोपी एक जनवरी को उसके घर आया और शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर शादी का भरोसा देकर मनमानी की।पीड़िता मार्च में गर्भवती हो गई। आरोप है कि आरोपी ने दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया।
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बाद में 29 अप्रैल को देवरिया में दोनों की इंगेजमेंट हुई और सात दिसंबर 2026 को शादी की तारीख तय हुई। पीड़िता का आरोप है कि शादी की तारीख तय होने के बाद आरोपी ने विवाह से इन्कार कर दिया।