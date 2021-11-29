Shravasti News: आठ वर्षीय बालक से दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन



पुलिस के अनुसार, बालक मंगलवार को गिलौला-खुटेहना मार्ग स्थित अपने मौसा के घर गया था। शाम को मौसा के पड़ोसी ननके गुप्ता ने उसे लूडो खेलने के लिए अपनी दुकान पर बुलाया। बालक के दुकान पहुंचते ही आरोपी ने शटर गिरा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर आरोपी वहां से भाग निकला। थाना प्रभारी राजेश गुप्ता ने बताया कि आरोपी ननके गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश की जा रही है। बालक को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

विज्ञापन

गिलौला। क्षेत्र निवासी आठ वर्षीय बालक को मंगलवार शाम पड़ोसी ने लूडो खेलने के बहाने दुकान में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बालक ने परिजनों को आपबीती बताई। मां की तहरीर पर शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।