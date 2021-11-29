Shravasti News: बच्चे ने तार को दांत से काटा, करंट लगने से मौत

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इकौना। ग्राम पंचायत टंडवा महंत में शुक्रवार शाम पंखे का तार मुंह से काटने पर चार वर्षीय मासूम की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। टंडवा महंत निवासी संतोष कुमार का बेटा सुमित (04) घर में खेल रहा था। पास में फर्राटा पंखा चल रहा था। खेलते समय उसने पंखे का तार मुंह में रखकर दांत से काट दिया। तार कटते ही वह करंट की चपेट में आ गया। परिजन उसे आननफानन निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ भरत पासवान ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। पंचनामा भरने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।