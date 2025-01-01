Shravasti News: सड़क हादसे में वृद्ध व दो अन्य घायल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:08 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 01:08 AM IST
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तुलसीपुर। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के साइन बोर्ड गांव के पास बृहस्पतिवार देर शाम तेज रफ्तार बाइक घर के बाहर टहल रहे वृद्ध से टकरा गई। हादसे में वृद्ध समेत बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तीनों को एंबुलेंस की मदद से सीएचसी मल्हीपुर पहुंचाया। यहां वृद्ध की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। साइन बोर्ड निवासी इरशाद अली (70) देर शाम घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान छोटी बंधनी निवासी सूरज (19) और बजरंगी (20) बाइक से पहुंचे और अनियंत्रित होकर इरशाद से टकरा गए। इरशाद की हालत नाजुक बताई गई है।
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