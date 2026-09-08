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Shamli News: अभी तो शुरुआत हुई है... आगे और धमाके देखने को मिलेंगे

Tue, 08 Sep 2026 01:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 08 Sep 2026 01:45 AM IST
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This is just the beginning... more explosions are to be seen in the future.
शामली। गायक अंकित हत्याकांड में वांछित चल रहे एक लाख रुपये के इनामी शार्प शूटर सत्यम के नाम के 15 अकाउंट बंद कराने के बाद भी सोशल मीडिया पर उसके नाम से फिर से एक धमकी भरी पोस्ट वायरल हो रही है। सत्यम-4 कादियान के नाम से बनाई गई आईडी पर वायरल पोस्ट में लिखा है कि अभी तो शुरुआत हुई है। आगे और धमाके देखने को मिलेंगे। साथ ही लोगों को अपनी औकात में रहने की चेतावनी दी गई।
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एसपी एनपी सिंह के अनुसार आईडी बंद होने के बाद दूसरी फर्जी आईडी बनाई गई है। इसके अलावा पुलिस सत्यम और आर्यन के नाम से बनाई गई अन्य आईडी की भी जांच में जुटी है। उधर पुलिस की जांच में सामने आया है कि पानीपत के सोहन ने भी सत्यम के नाम से आईडी बनाई थी। पूछताछ में उसने बताया कि उसने अधिक व्यूज पाने के लिए आईडी बनाई और पोस्ट डाली थी। उसे यह जानकारी नहीं थी कि सत्यम बड़ा अपराधी है। पुलिस ने उसे चेतावनी दी है।
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फर्जी अकाउंट बनाने पर दो हुई थी प्राथमिकी दर्ज
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सत्यम के नाम से आईडी बनाकर पोस्ट और वीडियो वायरल करने वालों के मामले में रविवार को दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं। दोनों मामलों की जांच की जा रही है।
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