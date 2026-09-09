अंकित हत्याकांड: एक लाख के इनामी शूटरों की तलाश में हरियाणा से एमपी तक दबिश, 13 दिन बाद भी सुराग नहीं

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के वांछित दो निशानेबाज 13 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस की पांच टीमें हरियाणा समेत पांच से अधिक राज्यों में लगातार दबिश दे रही हैं।

बाबरी क्षेत्र के गांव बनती खेड़ा निवासी अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त की शाम हुई थी। शामली में आर्यपुरी नाला पटरी पर चार शूटरों ने उन्हें पिस्टलों से गोली मारी थी। अंकित जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी शूटरों ने उन्हें घेर लिया। वारदात के बाद चारों शूटर दो बाइकों से फरार हो गए थे। अंकित के पिता सतबीर फौजी ने शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।



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पांच दिन बाद 31 अगस्त की सुबह पुलिस मुठभेड़ में दो शूटर सुमित और मोहित मारे गए थे। इन दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सत्यम कादियान और आर्यन संधु वांछित चल रहे हैं। इन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है।





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