अंकित हत्याकांड: एक लाख के इनामी शूटरों की तलाश में हरियाणा से एमपी तक दबिश, 13 दिन बाद भी सुराग नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 09 Sep 2026 06:50 PM IST
सार
Shamli News: शामली के बंतीखेड़ा निवासी अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दो हत्यारोपियों सुमित और मोहित को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दो आरोपी सत्यम और आर्यन की तलाश की जा रही है। हत्याकांड के दो हफ्ते बाद भी ये दोनों पकड़ से दूर हैं।
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विस्तार
हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या के वांछित दो निशानेबाज 13 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इन दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। पुलिस की पांच टीमें हरियाणा समेत पांच से अधिक राज्यों में लगातार दबिश दे रही हैं।
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बाबरी क्षेत्र के गांव बनती खेड़ा निवासी अंकित बालियान की हत्या 26 अगस्त की शाम हुई थी। शामली में आर्यपुरी नाला पटरी पर चार शूटरों ने उन्हें पिस्टलों से गोली मारी थी। अंकित जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी शूटरों ने उन्हें घेर लिया। वारदात के बाद चारों शूटर दो बाइकों से फरार हो गए थे। अंकित के पिता सतबीर फौजी ने शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पांच दिन बाद 31 अगस्त की सुबह पुलिस मुठभेड़ में दो शूटर सुमित और मोहित मारे गए थे। इन दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सत्यम कादियान और आर्यन संधु वांछित चल रहे हैं। इन पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है।
कई राज्यों में शूटरों की तलाश
पुलिस मुठभेड़ में दो शूटर सुमित और मोहित मारे गए थे, जिन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था। अब एक-एक लाख रुपये के इनामी सत्यम कादियान और आर्यन संधु की तलाश जारी है। शहर कोतवाली, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, कैराना और बाबरी थाने की पुलिस टीमें इनकी तलाश में जुटी हैं। एसटीएफ हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में भी दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि टीमें लगातार वांछित आरोपियों की तलाश कर रही हैं। उन्होंने जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।
पुलिस मुठभेड़ में दो शूटर सुमित और मोहित मारे गए थे, जिन पर 50-50 हजार रुपये का इनाम था। अब एक-एक लाख रुपये के इनामी सत्यम कादियान और आर्यन संधु की तलाश जारी है। शहर कोतवाली, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, कैराना और बाबरी थाने की पुलिस टीमें इनकी तलाश में जुटी हैं। एसटीएफ हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में भी दबिश दे रही है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि टीमें लगातार वांछित आरोपियों की तलाश कर रही हैं। उन्होंने जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया।