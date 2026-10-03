शामली: शिक्षिका ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार, साइबर उत्पीड़न के मामले में दो महीने से कार्रवाई न ह

शामली के गांव मखमूलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर दो में तैनात शिक्षिका पूनम तोमर ने साइबर उत्पीड़न और चरित्र हनन के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महिला आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। शिक्षिका ने एक्स पर वीडियो और पोस्ट साझा कर पुलिस और शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं, एसपी एनपी सिंह का कहना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित आंतरिक परिवाद समिति मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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