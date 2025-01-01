Shamli News: नवरात्र को लेकर सजा बाजार माता की मूर्तियाें की बिक्री शुरू

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बाजार में माता की पारंपरिक मूर्तियों के साथ लाल और गुलाबी परिधानों में सजी मूर्तियां भी उपलब्ध हैं। कहीं माता को शेर पर सवार दिखाया गया है तो कहीं कमल पर विराजमान हैं। घरों में स्थापना के लिए छोटी मूर्ति की मांग है, जबकि मंदिरों और पूजा स्थलों के लिए बड़ी मूर्तियां खरीदी जा रही हैं। बाजार में मूर्तियों की कीमत 30 रुपये से शुरू होकर पांच हजार रुपये तक है।बाजार में मिली सुनीता ने बताया कि वह घर की पूजा के लिए माता की छोटी मूर्ति लेने आई हैं। इस बार बाजार में मूर्तियों की अच्छी वैरायटी देखने को मिल रही है।पूजा देवी ने बताया कि माता की मूर्ति के साथ पूजा का सामान भी बाजार में आसानी से मिल रहा है। नवरात्रों में घर की विशेष रूप से पूजा और सजावट की तैयारी की जा रही है। नेहा ने बताया कि उन्हें पारंपरिक रूप से सजी माता की मूर्ति पसंद है। नवरात्रों में घर के मंदिर को फूलों और चुनरी से सजाने की तैयारी है।मूर्ति विक्रेता रमेश कुमार ने बताया कि नवरात्रों को देखते हुए अलग-अलग आकार की माता की मूर्तियां मंगाई गई हैं। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए सजी हुई और पारंपरिक दोनों तरह की मूर्तियां उपलब्ध हैं। नवरात्र शुरू होने के साथ खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है।