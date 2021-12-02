Shamli News: सिटी में आज

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शामली के मिल रोड स्थित जैन स्थानक में प्रवचन सुबह 8 बजे से।



एथलेटिक्स प्रतियोगिता

शहर के आरके इंटर कॉलेज में तहसील स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का दूसरा दिन सुबह 10 बजे से।

धरना

गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को किसानों का धरना दोपहर 2 बजे से।



दंगल

थानाभवन के मेला गुघाल में दंगल का आयोजन शाम चार बजे से।

प्रवचन