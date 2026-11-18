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कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को वसूली के नोटिस भेजकर परेशान करना पंजाब नेशनल बैंक की थानाभवन शाखा को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक की कार्यप्रणाली को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है। आयोग ने बैंक और तत्कालीन शाखा प्रबंधक अनिल कुमार सोनकर पर संयुक्त रूप से एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़ित किसान को 50 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं।

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गांव कादरपुर निवासी धर्म सिंह ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बैंक की थानाभवन शाखा से दो खातों में कुल 5.05 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसमें एक खाते में 3.05 लाख और दूसरे में दो लाख रुपये शामिल थे। किसान के अनुसार, उन्होंने 30 मार्च 2021 को पूरा ऋण जमा करा दिया था। इसके बावजूद बैंक दोनों खातों में बकाया दर्शाकर लगातार वसूली के नोटिस भेजता रहा। इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी।



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45 दिन में करना होगा आदेश का पालन

मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और सदस्य अमरजीत कौर ने 18 नवंबर को फैसला सुनाया। आयोग ने बैंक की ओर से बकाया दर्शाकर नोटिस भेजने को अनुचित मानते हुए उन्हें निरस्त करने के आदेश दिए।

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