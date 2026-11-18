शामली: कर्ज चुकाने के बाद भी भेजते रहे वसूली नोटिस, पीएनबी मैनेजर पर एक लाख का जुर्माना, मुआवजा भी देना होगा
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 18 Nov 2026 05:29 PM IST
सार
गांव कादरपुर निवासी धर्म सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक की थानाभवन शाखा से लोन लिया था, जो कि उन्होंने चुका दिया। इसके बाद भी उनके पास वसूली का नोटिस आता रहा। धर्म सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दर्ज करा दिया।
विज्ञापन
विस्तार
कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को वसूली के नोटिस भेजकर परेशान करना पंजाब नेशनल बैंक की थानाभवन शाखा को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक की कार्यप्रणाली को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है। आयोग ने बैंक और तत्कालीन शाखा प्रबंधक अनिल कुमार सोनकर पर संयुक्त रूप से एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़ित किसान को 50 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
Trending Videos
गांव कादरपुर निवासी धर्म सिंह ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बैंक की थानाभवन शाखा से दो खातों में कुल 5.05 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसमें एक खाते में 3.05 लाख और दूसरे में दो लाख रुपये शामिल थे। किसान के अनुसार, उन्होंने 30 मार्च 2021 को पूरा ऋण जमा करा दिया था। इसके बावजूद बैंक दोनों खातों में बकाया दर्शाकर लगातार वसूली के नोटिस भेजता रहा। इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन
45 दिन में करना होगा आदेश का पालन
मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और सदस्य अमरजीत कौर ने 18 नवंबर को फैसला सुनाया। आयोग ने बैंक की ओर से बकाया दर्शाकर नोटिस भेजने को अनुचित मानते हुए उन्हें निरस्त करने के आदेश दिए।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता और सदस्य अमरजीत कौर ने 18 नवंबर को फैसला सुनाया। आयोग ने बैंक की ओर से बकाया दर्शाकर नोटिस भेजने को अनुचित मानते हुए उन्हें निरस्त करने के आदेश दिए।
साथ ही बैंक और उसके प्रतिनिधि को किसान को हुई क्षति के लिए संयुक्त रूप से 50 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए। तत्कालीन शाखा प्रबंधक अनिल कुमार सोनकर पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जो राजकोष में जमा होगा। इसके अलावा किसान को पांच हजार रुपये वाद खर्च भी देना होगा। आयोग ने 45 दिन के भीतर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।