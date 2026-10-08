फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Shamli: BKU Protests Over Pending Sugarcane Payments in Shamli, Warns of Agitation

शामली: गन्ना भुगतान को लेकर भाकियू का धरना,कलक्ट्रेट में तीन घंटे प्रदर्शन; दी आंदोलन की चेतावनी

Thu, 08 Oct 2026 03:56 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 08 Oct 2026 03:56 PM IST
सार

शामली में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट में करीब तीन घंटे धरना दिया। थानाभवन गन्ना फैक्टरी के बकाया भुगतान समेत सड़क, आवारा पशु और उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ी मांगें उठाईं। किसानों ने समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

विज्ञापन
Shamli: BKU Protests Over Pending Sugarcane Payments in Shamli, Warns of Agitation
शामली में भाकियू का धरना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शामली में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कलक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष शांता प्रधान के नेतृत्व में किसानों ने गन्ना भुगतान समेत आमजन से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान कराने की मांग की।

विज्ञापन


गन्ना भुगतान जल्द कराने की मांग
भाकियू ने थानाभवन गन्ना फैक्टरी पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। यूनियन ने मांग की कि फैक्टरी चलने से पहले किसानों का बकाया भुगतान कराया जाए। वहीं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऊन मिल पर 80 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान बकाया होने का मुद्दा भी उठाया गया। किसानों ने जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: मेरठ सर्पदंश हत्याकांड: दोषियों को फांसी की मांग, सजा तय होने से पहले आचरण-आर्थिक-मानसिक स्थिति का होगा आकलन

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

बाईपास पर प्रकाश व्यवस्था और सड़क निर्माण
ज्ञापन में बघरा-नौहट्टी बाईपास चौराहे पर प्रकाश व्यवस्था कराने की मांग की गई। किसानों ने चौराहे के दोनों ओर सड़क निर्माण कराने की भी मांग उठाई, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

ओवरलोड और जुगाड़ वाहनों पर रोक की मांग
भाकियू ने शामली की सड़कों पर ओवरलोड वाहनों, बिना नंबर प्लेट के वाहनों और जुगाड़ वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। एआरटीओ की ओर से 10 से 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर भी यूनियन ने आपत्ति जताई और इसे रोकने की मांग की।

आवारा पशु और उर्वरक की समस्या उठाई
किसानों ने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजने की मांग की। सरकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में समय से उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। किसान नेता मास्टर जाहिद ने कहा कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed