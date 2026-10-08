शामली: गन्ना भुगतान को लेकर भाकियू का धरना,कलक्ट्रेट में तीन घंटे प्रदर्शन; दी आंदोलन की चेतावनी

बाईपास पर प्रकाश व्यवस्था और सड़क निर्माण

ज्ञापन में बघरा-नौहट्टी बाईपास चौराहे पर प्रकाश व्यवस्था कराने की मांग की गई। किसानों ने चौराहे के दोनों ओर सड़क निर्माण कराने की भी मांग उठाई, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।



ओवरलोड और जुगाड़ वाहनों पर रोक की मांग

भाकियू ने शामली की सड़कों पर ओवरलोड वाहनों, बिना नंबर प्लेट के वाहनों और जुगाड़ वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की मांग की। एआरटीओ की ओर से 10 से 15 वर्ष पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर भी यूनियन ने आपत्ति जताई और इसे रोकने की मांग की।



आवारा पशु और उर्वरक की समस्या उठाई

किसानों ने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजने की मांग की। सरकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में समय से उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। किसान नेता मास्टर जाहिद ने कहा कि किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाना चाहिए।