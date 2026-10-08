शामली: डंपर की टक्कर से मजदूर की मौत, साथी गंभीर; खाद लेने जा रहे ट्रैक्टर-ट्राली को पीछे से मारी टक्कर

शामली के कैराना में बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने खाद लेने जा रही ट्रैक्टर-ट्राली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 21 वर्षीय मजदूर परवेज की मौत हो गई, जबकि उसका साथी अफनान गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर चालक नौशाद हादसे में बाल-बाल बच गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने परवेज को मृत घोषित कर दिया।

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गांव रामड़ा निवासी नौशाद ट्रैक्टर-ट्राली से मुर्गी फार्मों से खाद भरकर किसानों के खेतों में डालने का काम करता है। बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे वह मजदूर परवेज और अफनान के साथ खाद लेने यमुना ब्रिज की ओर जा रहा था। इसी दौरान यमुना ब्रिज पुलिस चौकी के सामने पीछे से आए तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर-ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी।डंपर की टक्कर लगने से ट्रैक्टर पर सवार दोनों मजदूर नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने 21 वर्षीय परवेज को मृत घोषित कर दिया।हादसे में घायल अफनान की हालत गंभीर बताई गई। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक नौशाद हादसे में बाल-बाल बच गया।हादसे के बाद डंपर चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हादसे के बाद फरार चालक और डंपर की तलाश की जा रही है।