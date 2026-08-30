शामली: बंतीखेड़ा पहुंचे अतुल प्रधान, बोले- अंकित की मां मेरे गांव की, हत्यारों को गिरफ्तार कराए सरकार

अतुल प्रधान ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं से आम लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। एनसीआर में हत्या, दुष्कर्म समेत अन्य गंभीर घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है कि कोई व्यक्ति खुलेआम किसी पर 18-20 गोलियां बरसा दे। अतुल प्रधान ने सरकार से हत्यारोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए।