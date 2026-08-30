अंकित बालियान हत्याकांड: राकेश टिकैत बोले- दो सितंबर तक हत्यारों को पकड़े सरकार, नहीं तो बनाएंगे आगे की रणनीति

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भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने रविवार को अंकित बालियान के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परिवार से मिलने पर सभी के मन में एक ही दर्द है कि होनहार बच्चे की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। पुलिस अपना काम कर आरोपियों को गिरफ्तार करे, परिवार खुद संतुष्ट हो जाएगा।

राकेश टिकैत ने कहा कि दो सितंबर को अंकित की शोकसभा है। प्रशासन और पुलिस को इससे पहले हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली के अनुरूप पुलिस को काम करते हुए आरोपियों तक पहुंचना चाहिए। भाकियू पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दो सितंबर को ही आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।

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