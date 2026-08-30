फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Ankit Murder Case: Rakesh Tikait says government must catch the killers by September 2

अंकित बालियान हत्याकांड: राकेश टिकैत बोले- दो सितंबर तक हत्यारों को पकड़े सरकार, नहीं तो बनाएंगे आगे की रणनीति

Sun, 30 Aug 2026 04:17 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 30 Aug 2026 04:17 PM IST
सार

Shamli News: भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत शामली के बंतीखेड़ा में अंकित बालियान के परिजनों से मिले। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वह परिवार के साथ हैं। इंसाफ लेकर रहेंगे। पुलिस अपना काम करे।

विज्ञापन
Ankit Murder Case: Rakesh Tikait says government must catch the killers by September 2
अंकित की पत्नी को सांत्वना देते राकेश टिकैत। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने रविवार को अंकित बालियान के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परिवार से मिलने पर सभी के मन में एक ही दर्द है कि होनहार बच्चे की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है। पुलिस अपना काम कर आरोपियों को गिरफ्तार करे, परिवार खुद संतुष्ट हो जाएगा।
विज्ञापन




 

Ankit Murder Case: Rakesh Tikait says government must catch the killers by September 2
परिजनों से मिले राकेश टिकैत। - फोटो : अमर उजाला
राकेश टिकैत ने कहा कि दो सितंबर को अंकित की शोकसभा है। प्रशासन और पुलिस को इससे पहले हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली के अनुरूप पुलिस को काम करते हुए आरोपियों तक पहुंचना चाहिए। भाकियू पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। दो सितंबर को ही आगे की रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी : सीमा
राकेश टिकैत ने अंकित की पत्नी सीमा से भी मुलाकात की। सीमा ने कहा कि अंकित को गायक के रूप में पहचान दिलाने के लिए परिवार ने काफी पैसा खर्च किया था। इसके लिए उन्होंने लोन लिया और जेवर तक गिरवी रखे थे। उन्होंने कहा कि यदि जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्महत्या करने को मजबूर होंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed