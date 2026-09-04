अंकित बालियान हत्याकांड: परिवार से मिले हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा, जताया शोक, संजीव बालियान रहे साथ

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हरियाणवी गायक अंकित बालियान के निधन के बाद शुक्रवार को भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा उनके पैतृक गांव बंतीखेड़ा पहुंचे। दोनों ने अंकित के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत रखने का भरोसा दिलाया और दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि दी। विज्ञापन



मासूम शर्मा का अंकित से रहा पुराना जुड़ाव

हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा का अंकित बालियान से पुराना जुड़ाव रहा है। दोनों ने कई हरियाणवी गीतों में साथ काम किया था। मासूम शर्मा के कई गानों में अंकित ने अभिनय भी किया था। इसी वजह से दोनों के बीच करीबी और आत्मीय संबंध रहे। अंकित के निधन पर मासूम शर्मा ने परिवार के साथ दुख साझा किया और उन्हें ढांढस बंधाया। विज्ञापन



यह भी पढ़ें: अंकित हत्याकांड: ‘सुमित-मोहित का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई’; भोलू शाहपुरिया के नाम से इंस्टा-पोस्ट वायरल हरियाणवी कलाकार मासूम शर्मा का अंकित बालियान से पुराना जुड़ाव रहा है। दोनों ने कई हरियाणवी गीतों में साथ काम किया था। मासूम शर्मा के कई गानों में अंकित ने अभिनय भी किया था। इसी वजह से दोनों के बीच करीबी और आत्मीय संबंध रहे। अंकित के निधन पर मासूम शर्मा ने परिवार के साथ दुख साझा किया और उन्हें ढांढस बंधाया। विज्ञापन विज्ञापन

परिजनों से मुलाकात कर जताई संवेदना, बोले- बेटे को खोने का दर्द परिवार ही जानता है

मासूम शर्मा ने कहा कि अंकित के परिवार से उनकी पहले भी बातचीत होती रही है। परिवार की सुरक्षा को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की थी। अधिकारियों की ओर से परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया था।



उन्होंने कहा कि जवान बेटे को खोना किसी भी परिवार के लिए असहनीय पीड़ा है। इस कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद परिवार के बीच असुरक्षा की भावना रहना स्वाभाविक है।

वायरल पोस्ट से मासूम शर्मा ने किया इनकार

अंकित की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गोगी गैंग के नाम से सामने आई पोस्ट के बारे में सवाल किए जाने पर मासूम शर्मा ने इससे खुद को अलग बताया। उन्होंने कहा कि उनके नाम से ऐसी कोई पोस्ट नहीं की गई है और उन्होंने इस संबंध में कुछ भी पोस्ट नहीं किया।



हरियाणवी संगीत में बढ़ते गन कल्चर और ऐसे गीतों को लेकर पूछे गए सवाल पर मासूम शर्मा ने प्रतिक्रिया देने से परहेज किया। उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया।



मासूम शर्मा के बंतीखेड़ा पहुंचने की खबर मिलते ही अंकित के घर पर ग्रामीणों और परिचितों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने परिवार के साथ कुछ समय बिताया और अंकित को याद करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया।