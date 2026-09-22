Shamli News: कौशांबी विहार के लोग सभासद के खिलाफ उतरे
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 22 Sep 2026 01:19 AM IST
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शामली। शहर के कौशांबी विहार कॉलोनी में नाला और सड़क निर्माण कार्य को लेकर नागरिकों और वार्ड सभासद अनिल उपाध्याय के साथ हुए विवाद में कॉलोनी के लोग सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सभासद पर महिलाओं को अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। एसपी ने पूरे प्रकरण की जांच सीओ सिटी जितेंद्र यादव को सौंपी है।
कॉलोनी के लोगों ने सभासद पर समस्या का निस्तारण कराने के बजाए उनके मोहल्ले के नाले का निर्माण रुकवाने का आरोप लगाया। कहा कि सभासद का लोगों के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं रहा। उन्होंने महिलाओं को अपशब्द तक बोले। इस दौरान बाबा श्याम सिंह, बाबा संजय कालखंडे, बिट्टू, बंटी आदि मौजूद रहे। उधर, सभासद अनिल उपाध्याय ने महिला को अपशब्द कहने के आरोपों को निराधार बताया है। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि इस प्रकरण की जांच सीओ सिटी जितेंद्र यादव को सौंपी गई है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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कॉलोनी के लोगों ने सभासद पर समस्या का निस्तारण कराने के बजाए उनके मोहल्ले के नाले का निर्माण रुकवाने का आरोप लगाया। कहा कि सभासद का लोगों के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं रहा। उन्होंने महिलाओं को अपशब्द तक बोले। इस दौरान बाबा श्याम सिंह, बाबा संजय कालखंडे, बिट्टू, बंटी आदि मौजूद रहे। उधर, सभासद अनिल उपाध्याय ने महिला को अपशब्द कहने के आरोपों को निराधार बताया है। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि इस प्रकरण की जांच सीओ सिटी जितेंद्र यादव को सौंपी गई है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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