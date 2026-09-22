Shamli News: महिला ट्रेडों में दाखिले से छात्राएं बना रहीं दूरी, कैसे होगी सीट पूरी

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जनपद में तीन राजकीय आईटीआई कॉलेज संचालित है। कॉलेजों में इस समय दाखिला प्रक्रिया चल रही है। दूसरी मेरिट से दाखिले होने के बाद तीसरी मेरिट जारी हुई है, मेरिट से 25 सितंबर तक दाखिले होंगे। अभी महिला ट्रेडों में काफी सीट खाली पड़ी है। महिला ट्रेडों में भी पंजीकरण कराने के बाद दाखिले में रुचि नहीं ले रही हैं। कैराना राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य ऋषिपाल सिंह ने बताया कि फैशन डिजाइन ट्रेड में 40 सीटों के सापेक्ष 23 दाखिल हुए है।ड्रेस मेकिंग में 40 सीटों में केवल तीन ही दाखिले हुए हैं, जबकि 37 सीटें खाली हैं। कॉस्मेटोलॉजी में 48 सीटों में से कुल 11 दाखिले हुए हैं। राजकीय आईटीआई लिसाढ़ में भी महिला ट्रेडों की स्थिति बेहतर नहीं है। यहां फैशन डिजाइनिंग की 40 सीटों में 20 और ड्रैस मेकिंग की 40 सीटों में केवल दस सीटों पर दाखिले हुए हैं। इससे इन ट्रेडों में अधिकांश सीटें खाली रह गई हैं।