Shamli News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 22 Sep 2026 01:26 AM IST
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प्रवचन
जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के सातवां दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
गढ़ीपुख्ता के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के सातवां दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
शतरंज प्रतियोगिता
शहर के आरके पीजी कॉलेज में अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 16वां दिन दोपहर 2 बजे से।
कबड्डी ट्रायल
गांव भैंसवाल स्थित स्टेडियम में जूनियर बालक वर्ग की जिला स्तरीय ट्रायल का आयोजन सांय तीन बजे से।
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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।
दक्षलक्षण पर्व
जलालाबाद के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के सातवां दिन प्रवचन सुबह 10 बजे से।
गढ़ीपुख्ता के जैन मंदिर में दक्षलक्षण पर्व के सातवां दिन प्रवचन कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
शतरंज प्रतियोगिता
शहर के आरके पीजी कॉलेज में अंतर महाविद्यालय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
धरना
गन्ना समिति शामली परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का 16वां दिन दोपहर 2 बजे से।
कबड्डी ट्रायल
गांव भैंसवाल स्थित स्टेडियम में जूनियर बालक वर्ग की जिला स्तरीय ट्रायल का आयोजन सांय तीन बजे से।