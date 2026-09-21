Shamli News: कैराना में छह घंटे विद्युत सप्लाई रही बंद, लोग हुए परेशान

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रविवार को शामली बाईपास स्थित विद्युत उपकेंद्र से आने वाली 33 और 11 हजार केवी की विद्युत लाइन को बदलने का कार्य किया गयाए जिस कारण सुबह करीब 11:30 बजे नगर की विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई। शाम करीब 5:30 बजे विद्युत आपूर्ति सुचारू की गई। करीब छह घंटे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहने से गर्मी में लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दाैरान पेयजल आपूर्ति भी बंद रहने के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई है। कुछ लोगों ने सरकारी नलों से पानी भरा। इसके अलावा आपूर्ति नहीं आने से इनवर्टर भी फेल हो गए।अंकित जिंदल ने बताया कि विद्युत सप्लाई नहीं आने से इनवर्टर ने काम करना बंद कर दिया। नगर पालिका की टोटियों से भी पानी नहीं आया। इंतजार बागवा ने बताया कि गर्मी में बिजली नहीं आने से पीने के पानी की समस्या भी बन गई है। उनके आसपास सरकारी नल भी नहीं है। विशाल शर्मा ने बताया कि विद्युत सप्लाई नहीं आने के कारण इनवर्टर फेल हो गए जिस कारण पंखे भी चलने बंद हो गए। प्रदीप कुमार ने बताया कि सरकारी टोटियों से पानी नहीं आने के कारण पानी की भी दिक्कत उठानी पड़ी। सरकारी नल भी बहुत दूरी पर है।33 हजार और 11 हजार केवी की कुछ विद्युत लाइनें काफी जर्जर हो गई थी, जिस कारण बार-बार लाइन में फाल्ट आ जाता था। विद्युत लाइन के तार बदले गए हैं, जिस कारण सप्लाई बंद करनी पड़ी।-अजय कुमार शर्मा, अवर अभियंता, बिजली