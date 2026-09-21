Shamli News: महिला की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 21 Sep 2026 01:30 AM IST
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बाबरी (शामली)। गांव भिक्का माजरा निवासी तनु (22) पत्नी सोनू की रविवार को मौत हो गई। ससुराल वालों ने बताया कि वह पिछले करीब दो माह से बीमार चल रही थी। माैके पर पहुंचे महिला के पिता ने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जिला बागपत के गांव रमाला निवासी तनु की शादी करीब तीन वर्ष पहले बाबरी क्षेत्र के गांव भिक्का माजरा निवासी सोनू के साथ हुई थी। शादी के बाद उन्हें दो वर्ष का पुत्र है। सोनू ने बताया कि तनु पिछले करीब दो माह से बीमारी से जूझ रही थीं और उसका पानीपत के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। शनिवार देर रात महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई।
महिला की मौत की सूचना पर उसके पिता ज्योति प्रसाद व अन्य परिजन गांव में पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बेटी की मौत की सूचना दी। ज्योति प्रसाद ने पुलिस से कहा कि वे बेटी की मौत का सही कारण जानना चाहते है, इसलिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाए।
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इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरा। जांच अधिकारी बाबरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया परिजनों की सूचना पर महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों की तरफ से अभी तहरीर नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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जिला बागपत के गांव रमाला निवासी तनु की शादी करीब तीन वर्ष पहले बाबरी क्षेत्र के गांव भिक्का माजरा निवासी सोनू के साथ हुई थी। शादी के बाद उन्हें दो वर्ष का पुत्र है। सोनू ने बताया कि तनु पिछले करीब दो माह से बीमारी से जूझ रही थीं और उसका पानीपत के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। शनिवार देर रात महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई।
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महिला की मौत की सूचना पर उसके पिता ज्योति प्रसाद व अन्य परिजन गांव में पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बेटी की मौत की सूचना दी। ज्योति प्रसाद ने पुलिस से कहा कि वे बेटी की मौत का सही कारण जानना चाहते है, इसलिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाए।
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इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरा। जांच अधिकारी बाबरी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया परिजनों की सूचना पर महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों की तरफ से अभी तहरीर नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।