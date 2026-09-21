Shamli News: बाइक की वैधता बाकी, फिर भी थमा दी स्क्रैप की रसीद

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गांव मालैंडी निवासी अनुज कुमार ने बताया कि शनिवार शाम वह किसी काम से कैराना गया था। वहां से लौटते समय कैराना रोड स्थित नहर पटरी के पास एआरटीओ प्रवेश कुमार और यातायात प्रभारी निधि चौधरी चेकिंग कर रहे थे।अनुज के अनुसार, वहां पर पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया और बाइक की खत्म होने की बात कहकर चाबी निकाल ली। उसने बाइक की आरसी दिखाकर वाहन की वैधता बताने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि उसकी आरसी को फेंक दिया गया और बाइक को स्क्रैप किए जाने की रसीद उसके हाथ में थमा दी गई।इसके बाद वह पैदल ही गांव पहुंचा। पीड़ित का कहना है कि उसकी बाइक की वैधता पांच जनवरी 2027 तक है।