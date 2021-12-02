Shamli News: सत्यम के नाम से बने 15 सोशल मीडिया अकाउंट पुलिस ने कराए बंद

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पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर सत्यम के नाम से लगातार पोस्ट और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। रविवार को भी सत्यम के नाम से बनाए गए एक अकाउंट से वीडियो अपलोड कर धमकी दी गई। पुलिस वीडियो की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वीडियो किसने और कहां से अपलोड किया। सत्यम और आर्यन के नाम से बनाए गए अन्य सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के मुख्यालय को भी पत्र लिखा है। पुलिस इन प्लेटफॉर्म से अकाउंट बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी, संबंधित गतिविधियों और अन्य तकनीकी विवरण हासिल करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सत्यम के नाम से संचालित फर्जी आईडी को चिह्नित कर डिलीट कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए पुलिस की साइबर टीम भी लगातार सक्रिय है।अंकित के परिवार की सुरक्षा बढ़ाईसोशल मीडिया पर लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए पुलिस ने अंकित बालियान के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। 15 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती परिवार की सुरक्षा में की गई है। पुलिस के अनुसार परिवार का कोई सदस्य यदि कहीं बाहर जाता है तो सुरक्षा कर्मी भी उसके साथ जाएंगे।